Expresso: Greve do transporte em São Paulo, um ano da facada do presidente e a volta do Neymar para a Seleção

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo aprovou no fim da tarde de ontem uma paralisação geral do serviço de ônibus na capital ao longo desta sexta-feira, 6. E ainda, Jair Bolsonaro relembra um ano da facada e se prepara para a quarta cirurgia.

A volta de Neymar à Seleção Brasileira será marcada com o jogo contra a Colômbia, que acontece hoje, em Miami. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 06. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.