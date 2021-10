Expresso: Guedes nega irregularidades, após citação nos Pandora Papers

O ministro Paulo Guedes é um dos dois brasileiros citados num arquivo com cerca de 12 milhões de documentos, revelado ontem pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A reportagem indica que centenas de líderes mundiais, políticos influentes, bilionários e celebridades podem ter utilizado as chamadas contas offshore, abertas em paraísos fiscais, para ocultar investimentos. Os arquivos, batizados de Pandora Papers, apresentam os nomes de 330 pessoas. Entre os políticos identificados como beneficiários estão o rei da Jordânia, Abdullah II, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

O escândalo da Prevent Senior traz à luz o precário controle sobre os planos de saúde no País e também a vulnerabilidade de seus clientes diante de condutas médicas. Desde o início da pandemia, era de conhecimento público o uso pela empresa do chamado “kit covid”, comprovadamente ineficaz contra a doença. Mesmo assim, a Prevent foi apontada pela ANS, entidade que regula o setor, como uma das quatro “experiências exitosas” no combate à pandemia. Agora, mais de um ano depois, já na CPI da Covid, Batista confirmou que a operadora orientou médicos a modificar o Código de Diagnóstico (CID), atitude injustificável do ponto de vista médico. Diante das revelações, entidades de defesa do consumidor e especialistas em saúde esperam que a empresa seja punida, mas temem pela assistência aos mais de 500 mil clientes em todo o País.

E mais: Os protocolos para a retomada do setor de eventos e os novos limites noturnos para transferências do PIX a partir de hoje. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 04, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.