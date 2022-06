Expresso: Guerra na Ucrânia completa 100 dias

Ao completar hoje 100 dias de guerra, o Exército russo já ocupa 20% do território ucraniano e apertou o cerco no leste do país, principal objetivo de Moscou. Ontem, a Rússia tomou 80% de Severo-donetsk, cidade estratégica para o controle da região de Donbass. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, confirmou a dimensão da ocupação russa em uma videoconferência com o Parlamento de Luxemburgo e explicou que as linhas de frente da batalha agora se estendem por mais de mil quilômetros. Segundo ele, a situação no leste do país é muito difícil.

Pelo segundo dia seguido, o Brasil registrou quase 42 mil novos casos de covid nas últimas 24 horas. A média dos últimos sete dias voltou a ficar acima de 32 mil casos pela primeira vez desde 25 de março, num aumento de 138% na comparação com duas semanas atrás. O País teve mais 130 mortes pela covid ontem, totalizando 666.978 óbitos desde o início da pandemia. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o Estadão faz parte.

E mais: as manobras do governo para tentar baixar os preços dos combustíveis e os encontros do deputado Eduardo Bolsonaro com ditadores bilionários do Oriente Médio. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 3, no “Eldorado Expresso”.