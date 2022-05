Expresso: Homem é morto asfixiado por gás em viatura da PRF

Um homem morreu após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aspirar um gás lançado pelos policiais, em Umbaúba, no sul de Sergipe. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi abordado na tarde desta quarta-feira, 25, imobilizado e colocado no interior do compartimento da viatura. Em seguida, segundo testemunhas, os policiais lançaram um gás sobre a vítima e trancaram o porta-malas. O caso está sob investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

A fome aumentou no mundo com os impactos econômicos da pandemia de covid-19, mas a situação se tornou ainda mais grave no Brasil. A parcela de brasileiros que não teve dinheiro para alimentar a si ou sua família durante algum período nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, patamar recorde da série histórica iniciada em 2006. Esta também é a primeira vez que o nível de insegurança alimentar no Brasil supera a média mundial. Os dados aparecem em pesquisa elaborada pelo economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais FGV Social.

E ainda: a falta de vagas em UTI para crianças em pelo menos quatro Estados e a indefinição tucana na eleição presidencial. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 26, no “Eldorado Expresso”.