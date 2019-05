Expresso: Homofobia em debate, expectativa pela Copa América e chegada do hambúrguer vegetal

O Supremo Tribunal Federal decide hoje se homofobia é crime e retoma o julgamento sobre medicamentos de alto custo. E, após manterem o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) fora do guarda-chuva do ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), deputados votaram até onde podem ir os auditores da Receita Federal ao farejar movimentações de dinheiro suspeitas. A medida provisória da reforma administrativa segue, agora, para avaliação do Senado.

No futebol, o técnico da seleção brasileira, Tite, já prepara a equipe para a disputa da Copa América, em junho. Confira ainda: novo hambúrguer vegetariano com receita hi-tech chega ao Brasil e agrada até paladares carnívoros. Ouça essa e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 23. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Eldorado Expresso”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link (https://www.deezer.com/en/show/338832).

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY! Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Eldorado Expresso”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link (https://open.spotify.com/show/6EsaGNxhSXR2Fx6T7E6F25?