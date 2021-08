Expresso: Idosos tomarão terceira dose contra covid a partir de setembro

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir de 15 de setembro em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos (pessoas cujo sistema imunológico está comprometido por alguma condição de saúde). O reforço tem sido defendido por especialistas diante da alta de infecções entre imunizados com as duas doses, como foi o caso do ator Tarcísio Meira, que morreu este mês, e de evidências científicas de que a proteção induzida pelas vacinas cai ao longo do tempo. No Estado de São Paulo, a aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 será iniciada no dia 6 de setembro para idosos acima de 60 anos. A estratégia para a vacinação dos imunossuprimidos (pessoas cujo sistema imunológico está comprometido por alguma condição de saúde) ainda não foi divulgada.

E mais: os novos investigados da CPI da Covid e a gasolina por R$ 7 o litro em quatro estados. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 25, no “Eldorado Expresso”.

