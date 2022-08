Expresso: IGP-M de agosto registra deflação

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,70% em agosto, após alta de 0,21% em julho, informou nesta terça-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda foi maior do que indicava a mediana da pesquisa Estadão/Broadcast, de -0,56%, com estimativas de -0,94% a -0,30%.

O Senado aprovou um projeto de lei nesta segunda-feira, 29, que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o chamado rol taxativo. O texto que prevê o fim do rol taxativo da ANS já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no início do mês. O projeto vai agora para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro.

E ainda: as promessas dos candidatos ao governo de São Paulo e o início das semifinais da Libertadores. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.