Expresso: IML divulga causa da morte de Tom Veiga; eleições americanas; e a vacina contra Covid

Na manhã desta segunda-feira (2), Dia de Finados, o Instituto Médico Legal (IML) divulgou o laudo preliminar com a causa da morte do ator Tom Veiga, o Louro José, que foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca na tarde de domingo (1º). Segundo o parecer médico, Tom faleceu em decorrência de acidente vascular cerebral (AVC) por conta de um aneurisma.

E ainda: a previsão da Fundação Oswaldo Cruz para a vacinação contra a covid. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 02, no “Eldorado Expresso”.

