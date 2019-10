‘Expresso’: Indicação de Eduardo à embaixada, Sínodo sobre a Amazônia e campanha contra o Sarampo

Quase três meses depois de ter sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para assumir a embaixada brasileira nos Estados Unidos, ainda não oficializada pelo Executivo, está longe de ter os votos necessários para ser aprovada no Senado.

E ainda: Ministério da Saúde inicia hoje a Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo. Serão cinco fases de campanha, uma para cada faixa etária da população. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 7. Clique no player acima.

