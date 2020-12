Expresso: Índice de desemprego em novo patamar, vacinação na Argentina; e morte de Pierre Cardin

Em meio a expectativas e incertezas, a Argentina começa hoje a vacinação com a Sputnik V, a vacina russa contra o novo coronavírus. No primeiro momento, apenas funcionários da saúde receberão as primeiras 300 mil doses que chegaram ao país. Com isso, a Argentina é o quarto da América Latina a iniciar a imunização, dias depois de Chile, México e Costa Rica – enquanto isso, o Brasil segue sem data prevista para começar.

A taxa de desemprego subiu no trimestre encerrado em outubro, mas os dados divulgados pelo IBGE nesta terça apontam para recuperação do mercado de trabalho brasileiro, com mais gente ocupada e retomada das contratações por setores importantes, como a indústria.

E mais: festa de Neymar para 150 pessoas em Mangaratiba (RJ) e a morte de Pierre Cardin.

