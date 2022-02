Expresso: Inflação de janeiro tem maior taxa em seis anos

Puxada majoritariamente por alimentos, a inflação oficial no País subiu 0,54% em janeiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado nesta quarta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior variação para o mês desde 2016. Da alta de 0,54%, 0,23 ponto porcentual (p.p.) foi acrescentado pelo avanço de 1,11% no grupo Alimentação e Bebidas.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), indicou nesta quarta-feira, 9, que o Estado adotará a quarta dose da vacina contra covid-19 para toda a população. “Vamos adotar em São Paulo a quarta dose, independentemente de haver ou não recomendação do Ministério da Saúde”, afirmou em entrevista à Rádio Eldorado. Atualmente, a aplicação é destinada apenas a imunossuprimidos, que, em geral, correm mais risco de ver a doença evoluir para quadros graves.

E ainda: as mortes pelo coronavírus em alta no Brasil e um alerta do Banco Central sobre uma proposta que pode aumentar ainda mais os preços dos combustíveis. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 09, no “Eldorado Expresso”.

