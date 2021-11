Expresso: Inflação de outubro é a maior em 19 anos

A inflação acelerou para 1,25% em outubro, no maior resultado para o mês desde 2002, quando foi de 1,31%. Com isso, a inflação oficial do País acumula altas de 8,24% no ano e de 10,67% em 12 meses, informou nesta quarta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em outubro do ano passado, a variação mensal foi de 0,86%.

A agência climática da Organização das Nações Unidas publicou nesta quarta-feira o rascunho do documento final que deve ser assinado pelos países ao fim da Cúpula do Clima em Glasgow, a COP-26. Negociadores de quase 200 nações trabalham para chegar a um acordo final até o fim de semana, quando acaba a conferência. No texto, os governos são cobrados a apresentar, até o fim do ano que vem, metas mais ambiciosas de corte de emissões de gases ao longo desta década.

E mais: ex-ministro Sergio Moro oficialmente no Podemos e a hostilidade contra um torcedor mirim do peixe por causa da camisa do Palmeiras. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 10, no “Eldorado Expresso”.

