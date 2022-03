Expresso: Inflação em 10,54% piora projeções para 2022

Pressionada pelos reajustes de mensalidades escolares e pelo encarecimento dos alimentos, a inflação oficial no País acelerou a 1,01% em fevereiro, quase o dobro da taxa de 0,54% registrada em janeiro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta sexta-feira, 11, pelo IBGE. O resultado foi o mais elevado para meses de fevereiro desde 2015.

A Rússia ampliou nesta sexta-feira o cerco militar às cidades ucranianas de Lutsk, Ivano-Frankivsk, no oeste, e Dnipro, no centro. Autoridades ucranianas informaram que ataques aéreos foram registrados nas três cidades durante esta manhã (madrugada no Brasil). Enquanto isso, imagens de satélite mostram as forças militares russas em preparação para um novo ataque contra a capital, Kiev.

E ainda: as novas sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Rússia e uma operação da Polícia Federal contra aliados de Jair Bolsonaro. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

