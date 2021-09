Expresso: Inflação faz preço de mesmo item variar mais de 500% entre estabelecimentos

A disparada da inflação, que bateu 10% em 12 meses até setembro, segundo o IPCA-15, trouxe um problema adicional para os brasileiros na hora de ir às compras: uma grande variação de preço de um mesmo produto entre estabelecimentos diferentes. Levantamento das cotações de 15 itens de consumo básico, entre alimentos e produtos de higiene e limpeza, revela diferença de até 578% no preço do mesmo creme dental. A embalagem do produto com 90 gramas, da mesma marca, foi encontrada pelo menor preço de R$ 1,18 e o maior, de R$ 8.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, divulgou o calendário dos últimos trabalhos da comissão e marcou a votação do relatório final para 20 de outubro. Nesta quinta, a CPI ouve o empresário Otávio Fakhoury, suspeito de financiar a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. Ele usou o argumento da liberdade de opinião para justificar suas críticas às vacinas e ao uso de máscaras.

E mais: Um reforço no vale-gás para a população de baixa renda e um recuo na taxa de desemprego que ainda afeta mais de 14 milhões de pessoas. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

