Expresso: Interior recua para fase vermelha do Plano SP; e mais uma operação do caso Marielle Franco

Em dia em que um novo recorde de mortes foi atingido no Estado de São Paulo, com 340 mortes em 24 horas, a gestão João Doria (PSDB), as cidades das regiões de Barretos e Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, terão de restringir as regras de quarentena por causa do aumento de casos de coronavírus. Elas saem da zona “amarela” e migram para a zona “vermelha” do Plano São Paulo, conjunto de ações do goeverno paulista a partir desta segunda-feira, 15.

E ainda: uma nova operação policial no Caso Marielle Franco. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 10. Clique no player acima.

