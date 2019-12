‘Expresso’: Investigação da ação da PM em SP, taxação do aço brasileiro e futuro do Palmeiras

A polícia de São Paulo investiga a ação da Polícia Militar na favela de Paraisópolis, onde nove pessoas morreram pisoteadas em um baile funk. Nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia a taxação do aço e do alumínio do Brasil e da Argentina e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, diz que pode conversar com o colega americano.

Confira ainda: o Brasil sob pressão na Cúpula do Clima em Madri, na Espanha, e o futuro de outro verde, o Palmeiras, em busca de um novo técnico após a demissão de Mano Menezes. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 2. Clique no player acima.

