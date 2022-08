Expresso: IPCA-15 de agosto é o menor da série histórica iniciada

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), prévia do principal indicador de preços do País, teve deflação de 0,73% em agosto, após uma alta de 0,13% de julho, divulgou nesta quarta-feira, 24, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta é a maior deflação desde que o IPCA-15 começou a ser apurado, em novembro de 1991, embora permaneça concentrada em poucos itens de grande peso no orçamento das famílias, como combustíveis e energia elétrica.

Os celulares de empresários apreendidos em uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão em endereços ligados a oito empresários bolsonaristas continham troca de mensagens com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou o site Jota na terça-feira. O portal cita fontes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. Considerando que Aras também é o procurador-geral eleitoral, a revelação pode causar constrangimentos.

E ainda: a sabatina Estadão/Faap com o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e as revelações do técnico Tite sobre a seleção brasileira ao Estadão.