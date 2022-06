Expresso: IPCA acumula 11,73% em 12 meses

O IPCA, índice oficial de inflação no País, desacelerou de 1,06% em abril para 0,47% em maio, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado ouvidas pelo Estadão/Broadcast, que era de 0,60%.

O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte do brasileiro André Hack Bahi, de 43 anos, na Ucrânia. Ele combatia ao lado das tropas ucranianas na região do Donbass, epicentro do conflito nas últimas semanas. A confirmação da morte do brasileiro chegou nesta quinta-feira por meio da Embaixada do Brasil em Kiev. Natural de Porto Alegre, André Hack Bahi morava no Ceará e morreu em confronto com tropas russas em Severodonetsk, informou o Itamaraty.

E mais: como ficam clientes de planos de saúde após uma decisão do STJ favorável às operadoras e a volta do uso obrigatório de máscaras em órgãos públicos de São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 9, no “Eldorado Expresso”.