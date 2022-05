Expresso: IPCA tem pior resultado para abril em 26 anos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial no País, ficou em 1,06% em abril, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira, 11. Este é o maior IPCA para o mês desde 1996, quando ficou em 1,26%. Os maiores impactos na inflação deste mês vieram dos setores de alimentação e bebidas e transportes. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril.

Em nota divulgada no início da tarde, Bento Albuquerque comentou pela primeira vez sua saída do comando do Ministério de Minas e Energia. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o militar da Pasta nesta quarta, em meio às fortes críticas que vem fazendo aos reajustes dos preços dos combustíveis pela Petrobras. De acordo com o texto, a decisão foi de caráter pessoal e tomada em reunião com o presidente, de forma consensual. Bento Albuquerque ainda agradeceu a oportunidade e disse se orgulhar de ter participado do governo Bolsonaro.

E ainda: uma nova pesquisa eleitoral para a Presidência da República e mais uma operação policial na Cracolândia, em São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.