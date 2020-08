Expresso: Israel desiste de anexar a Cisjordânia; e novo líder do governo na Câmara

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 13, que Israel estabelecerá “a normalização total das relações” com os Emirados Árabes Unidos e renunciará, por enquanto, aos planos de anexar o território ocupado da Cisjordânia para se concentrar em melhorar seus laços com o resto do mundo árabe.

E ainda: o novo líder do governo na Câmara já fala em distribuição de cargos. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

O presidente Donald Trump e o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, em janeiro de 2020 Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo