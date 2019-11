‘Expresso’: Julgamento da prisão após 2ª instância, leilão do pré-sal e disputa pela F-1

O Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quinta-feira, 7, o julgamento sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância. No Rio de Janeiro, o governo federal vende apenas um dos cinco blocos ofertados em um novo leilão do pré-sal e arrecada 5,5 bilhões de reais.

E ainda: a Cultura agora é assunto do Ministério do Turismo e a disputa entre Rio e São Paulo pela Fórmula-1. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso de hoje. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.