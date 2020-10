Expresso: Julgamento de André do Rap; Bolsonaro comenta Brasil frente à pandemia; e ajuste fiscal em SP

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga em plenário nesta quarta-feira, 14, o caso do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. Beneficiado por um habeas corpus, ele foi solto no fim de semana passado. Quando a decisão foi revertida, o homem não foi mais encontrado, passando a ser considerado foragido da Justiça. A Corte deve centrar a discussão em torno da intervenção feita pelo ministro Luiz Fux, presidente do STF, sobre a decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Veja a seguir as principais questões do caso.

E ainda: a polêmica do corte de gastos no ajuste fiscal do governo paulista. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.

