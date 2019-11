‘Expresso’: Julgamento sobre dados sigilosos, velório de Gugu e líder negro que fala em ‘racismo nutella’

O Supremo Tribunal Federal pode formar hoje maioria favorável ao envio de dados sigilosos da Receita para investigações. O placar está 5 a 1. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, fãs fazem longas filas no velório do apresentador Gugu Liberato.

E ainda: um novo recurso contra mais uma condenação do ex-presidente Lula e o novo chefe da Fundação Palmares, Sergio Camargo, achando que a escravidão fez bem para os escravos. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 28. Clique no player acima.

