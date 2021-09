Expresso: Juristas apontam crimes de Bolsonaro na pandemia e pedem impeachment

O grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior apontou à CPI da Covid, no Senado, que cabe uma ação de impeachment por crime de responsabilidade contra o presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Ao todo, os juristas identificaram sete tipos de crimes cometidos pelo presidente. Além de infringir a Lei do Impeachment, Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública (charlatanismo, infração de medida sanitária e epidemia), contra a administração pública (prevaricação), contra a paz pública (incitação ao crime) e contra a humanidade.

Enquanto o governo busca espaço no Orçamento do ano que vem para tirar do papel uma versão turbinada do Bolsa Família, o ministro da Economia defendeu nesta quarta-feira um aumento “moderado” do benefício médio do programa de transferência de renda. O ministro defende que o benefício médio do Auxílio Brasil fique em R$ 300. Durante um evento, ele disse que ímpetos eleitorais aconteceram no passado e resultaram em impeachment e que não quer que isso se repita.

E mais: o reflorestamento que deu um respiro à Mata Atlântica e a rebelião dos clubes ameaçando parar o Brasileirão. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 15, no “Eldorado Expresso”.

