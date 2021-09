Expresso: Juristas apontarão à CPI crimes de Bolsonaro no combate à pandemia

A dois meses do encerramento da CPI da Covid, o grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior entregará nesta semana um parecer de mais de 200 páginas aos senadores sobre os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia de covid-19 no País. O grupo atua desde junho na prestação de consultoria jurídica aos senadores, especialmente ao relator Renan Calheiros (MDB-AL), que se prepara para escrever o texto final a partir das provas coletadas contra a gestão Bolsonaro.

Após o recuo de Jair Bolsonaro no tom golpista dos ataques às instituições no 7 de Setembro, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, pede “calma” e uma “agenda positiva” na economia até março do ano que vem. Na última sexta-feira, um dia após o presidente da República se retratar das ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a Fiesp divulgou o manifesto “A Praça é dos Três Poderes”, pedindo pacificação política. Em entrevista à Rádio Eldorado, Paulo Skaf, disse que o País precisa ter foco na retomada da economia e deixar a discussão eleitoral para depois de março de 2022.

E mais: o uso da vacina da Pfizer para segunda dose como alternativa à falta da AstraZeneca e os testes com canabidiol no tratamento da síndrome pós-covid. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

