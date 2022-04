Expresso: Leite considera ser vice de Tebet na corrida presidencial

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) sinalizou que pode ser vice na chapa da senadora Simone Tebet (MDB) para a disputa da Presidência da República. Em entrevista à Rádio Eldorado nesta segunda-feira, 4, o tucano afirmou ter “humildade” para abrir mão de aspirações pessoais e fazer composição com uma candidatura que se mostre viável contra a polarização. A parlamentar, segundo ele, “tem toda a condição de liderar esse projeto”.

A retirada de tropas russas em determinadas áreas da Ucrânia revelou uma realidade até então desconhecida da devastação das cidades e da atrocidade da guerra. Imagens da cidade de Bucha, próximo a Kiev, mostram supostas valas comuns e civis mortos na rua após a saída dos russos. O horror levou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, a chamar as forças russas de “carniceiras, estupradoras e saqueadoras” e pedir mais sanções contra a Rússia. A Ucrânia também pediu que o Tribunal Penal Internacional investigue a Rússia por crimes de guerra. Zelenski visitou a cidade de Bucha nesta segunda-feira e acusou a Rússia de genocídio.

E ainda: a desistência de Adriano Pires de ser presidente da Petrobras e os sinais de superfaturamento na compra de ônibus escolares pelo governo federal. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 4, no “Eldorado Expresso”.

