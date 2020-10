Expresso: Licença do Chico Rodrigues; Bolsonaro e a tubaína; e operações contra a corrupção

O pedido de licença de 121 dias feito hoje pelo senador Chico Rodrigues (DEM-RR) é um movimento para tentar que seu caso desapareça dos holofotes da opinião pública. Talvez sendo até trocado por algum outro escândalo mais recente. O prazo é superior aos 90 dias que tinham sido estipulados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, cuja decisão criou um desconforto entre Legislativo e Judiciário por causa da suposta interferência indevida de um Poder em prerrogativa do outro.

E ainda: duas operações de combate à corrupção no Rio: uma é a fase 77 da Lava Jato na Petrobrás e a outra é contra o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 20, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.