‘Expresso’: Líder de Bolsonaro é alvo da PF, mais hackers são presos e ‘Rambo’ volta aos cinemas

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), coloca o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) após ser alvo de buscas da Polícia Federal. Em outra operação, a PF prendeu nesta quinta-feira, 19, mais dois suspeitos de participação no hackeamento de celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de procuradores da Lava Jato. E ainda: o sumiço de funcionários da liderança do PT na Câmara que ganharam a Mega-Sena e a reaparição de Rambo no cinema, com a violência de sempre. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso de hoje. Clique no player abaixo.

Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.