Expresso: Luciano Hang depõe à CPI da covid na próxima semana

A CPI da Covid marcou para a próxima quarta-feira, dia 29, o depoimento do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. A convocação dele já tinha sido aprovada em junho, mas faltava marcar a data. A CPI quer aprofundar investigações sobre envolvimento de Hang em esquemas de disseminação de informações falsas sobre tratamentos ineficazes contra a covid. Hang foi assunto na CPI nesta quarta-feira, nas investigações sobre a Prevent Senior. A mãe do empresário, Regina Hang, falecida em fevereiro após complicações da covid, era cliente do plano de saúde. A empresa se tornou alvo da CPI após médicos afirmarem que a rede virou uma espécie de “laboratório” para testes de medicamentos sem eficácia comprovada. O Estadão revelou que um dos casos é o da mãe do empresário Luciano Hang, Regina.

Menos de uma semana após ter recomendado a suspensão da imunização contra a covid-19 em adolescentes sem comorbidade, o Ministério da Saúde recuou da decisão na noite desta quarta-feira, 22. A pasta afirmou que a restrição foi imposta de “forma cautelar” e que, após apuração de todos os riscos e benefícios, a medida está suspensa e a nova recomendação é para que esse público seja vacinado.

E mais: uma pesquisa eleitoral boa para Lula e ruim para Jair Bolsonaro e a negociação para o pagamento de dívidas do governo até com barris de petróleo. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

