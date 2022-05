Expresso: Mais de 1 mil km² da Amazônia desmatados em abril

Os alertas de desmatamento na Amazônia passaram de 1 mil km² em abril e bateram recorde para o período. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Deter, o sistema de alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e apontam um total de 1012 km². Segundo o Observatório do Clima, esta é a primeira vez que os alertas mensais superam a marca de 1 mil km² em abril. No mesmo mês do ano passado, os alertas de desmatamento atingiram 580 km².

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta, a primeira do mês de maio, mantém o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para a Presidência com 44% das intenções de voto – um ponto a menos que duas semanas atrás. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 31%, mesmo patamar que a pesquisa anterior, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 8%.

E mais: um alerta sobre a falta de vacinação contra a poliomielite e a investigação de sete casos suspeitos de uma hepatite infantil misteriosa no Brasil. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 06, no “Eldorado Expresso”.