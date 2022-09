Expresso: Mais de 125 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar

Três em cada dez famílias brasileiras enfrentam algum nível de falta de alimentos e passam fome. É o que mostra um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (PENSSAN), divulgado nesta quarta-feira. Em números absolutos, são 125 milhões duzentas mil pessoas em insegurança alimentar.

A campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou em campo para tentar reverter o desgaste provocado pelo corte no Orçamento de 2023 nas verbas da Farmácia Popular, que distribui gratuitamente remédios à população de baixa renda.

E mais: as reações contra o deputado bolsonarista que atacou a jornalista Vera Magalhães e como o atraso no Censo do IBGE pode afetar as pesquisas eleitorais. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 14, no “Eldorado Expresso”.