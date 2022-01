Expresso: Mais de 20 mortos por chuvas em SP

Ao menos 21 pessoas morreram em decorrência das intensas chuvas que atingiram a região metropolitana e o interior de São Paulo neste domingo, 30. Oito crianças estão entre as vítimas. Municípios também registraram o transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após chuvas intensas atingirem a região. Cerca de 340 famílias estão desabrigadas e outras 320 foram desalojadas, segundo o governo estadual.

Os autotestes de covid-19, aprovados na última sexta-feira, 28, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devem chegar às farmácias em meados de março. A previsão é do CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sérgio Mena Barreto, entrevistado nesta segunda-feira pela Rádio Eldorado. Ele calcula que o autoteste mais barato deve custar em torno de R$ 50 a unidade.

E ainda: como vai ficar a conta de luz em fevereiro e um levantamento do Estadão mostrando as cidades que mais votam o Centrão, o grupo que manda no Congresso e no governo. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 31, no “Eldorado Expresso”.

