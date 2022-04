Expresso: Mais de mil ataques russos à Ucrânia em um só dia

As tropas russas realizaram 1.260 ataques em solo ucraniano na madrugada desta terça-feira, afirmou o Ministério da Defesa russo. O número é o quádruplo dos ataques registrados na segunda-feira também pelo governo da Rússia. A maioria desses ataques ocorreu no leste da Ucrânia, onde Moscou tenta tomar cidades.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a projeção de crescimento do Brasil relativa a 2022, de 0,3% em janeiro para 0,8%. Para 2023, o fundo diminuiu a estimativa de aumento do PIB brasileiro de 1,6% para 1,4%, um movimento em harmonia com a alteração adotada pela instituição oficial em termos globais.

E ainda: a captura do orçamento por parlamentares no Brasil e um alerta sobre casos de hepatite infantil na Europa. Ouça estas e outras notícias desta terça-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.