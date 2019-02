‘Expresso’: Mais um recuo de Vélez, a aprovação de Bolsonaro e as críticas de Cafu à seleção

O Eldorado Expresso desta terça-feira, 26, destaca o novo recuo do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. Ele determinou que sua pasta retire de um e-mail enviado a todas as escolas do País o trecho em que pede que crianças sejam gravadas em vídeo após serem perfiladas para cantar o Hino Nacional. O ministro também disse que “percebeu o erro” de inserir o slogan da campanha de Jair Bolsonaro — “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” — ao final da mensagem. Ouça no player abaixo.

Os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin ainda falam sobre a primeira pesquisa de aprovação do governo Bolsonaro (PSL); a agenda do presidente em Foz do Iguaçu; as críticas feitas pelo ex-jogador Cafu, capitão da seleção brasileira no pentacampeonato mundial, aos comandados pelo técnico Tite; entre outros assuntos.

