‘Expresso’: Mais uma tragédia no Rio, recuo em reajuste do diesel e novo disco de Fafá de Belém

No Rio de Janeiro, uma nova tragédia: prédios desabam e matam ao menos duas pessoas e deixam outras nove feridas. Dominada pela milícia, a comunidade do Muzema ainda sofria com alagamentos pelo temporal que ocorreu na última segunda-feira, 8, quando ocorreu o desabamento hoje, às 6h. Segundo moradores, muita gente ainda estava dormindo no momento em que as estruturas desmoronaram. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição do Eldorado Expresso, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin destacam a desistência da Petrobrás de aumentar o preço do diesel nas refinarias, após determinação do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Outros assuntos do programa são o lançamento em São Paulo do novo álbum da cantora Fafá de Belém, a ansiedade pela estreia da última temporada da série Game Of Thrones e o sorteio que definiu hoje os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

