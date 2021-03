Expresso: Malefícios dos medicamentos sem eficácia contra Covid; e lockdown na Baixada Santista

O uso do chamado kit covid, que reúne medicamentos sem eficácia contra a doença, mas que continua sendo prescrito por alguns médicos e propagandeado pelo presidente Jair Bolsonaro, levou cinco pacientes à fila do transplante de fígado em São Paulo e está sendo apontado como causa de ao menos três mortes por hepatite causada por remédios, segundo médicos ouvidos pelo Estadão.

E ainda: o lockdown na Baixada Santista, no litoral paulista. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 23, no “Eldorado Expresso”.

