Expresso: Mancha de óleo no Nordeste, crise no PSL e no Equador e novo filme de Marco Nanini

O espalhamento de óleo no litoral do Nordeste ameaça tartarugas, aves e o peixe-boi marinho, o mamífero dos oceanos mais ameaçado de extinção do Brasil. E sobre a alfineta do presidente Jair Bolsonaro ontem ao PSL, o líder do partido, Major Olímpio, pede diálogo para que o presidente fique no partido, mas diz que a legenda não é uma dinastia.

E ainda: O presidente do Equador, Lenín Moreno, abriu diálogo com indígenas do país. O grupo é um dos mais atuantes na onda de protestos contra as medidas econômicas de Moreno e a consequente alta nos combustíveis. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 9. Clique no player acima.

