Expresso: Mandetta com a corda no pescoço; Dória fala sobre isolamento; e pandemia na favela

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou a equipe que deve demitido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A data da exoneração não é certa, mas, em plena pandemia da covid-19, o clima é de despedida entre funcionários da pasta. E o enfermeiro epidemiologista Wanderson de Oliveira pediu demissão na manhã desta quarta-feira, 15, do cargo de secretário nacional de Vigilância em Saúde. Ele é apontado como um dos principais formuladores da estratégia do Ministério da Saúde para enfrentar a covid-19 e vinha se queixando a colegas sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro contrário ao isolamento social mais amplo.

E ainda: Reduzir população em favelas e investir em higiene podem salvar até 26 mil do coronavírus em SP. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 15. Clique no player acima.

