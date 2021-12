Expresso: MEC contra passaporte da vacina em universidades

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, decidiu proibir as Instituições Federais de Ensino de exigir a vacinação contra covid-19 como condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais. Pela determinação dele, compete a essas instituições a implementação dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas por resolução do Conselho Nacional de Educação de agosto deste ano.

Estados Unidos e o Reino Unido vêm batendo seguidos recordes de novos casos de covid-19. As variantes delta e ômicron são as responsáveis pela nova onda de infecções. A média móvel de casos em sete dias nos Estados Unidos chegou a 267 mil ontem. Já o Reino Unido somou 183 mil novas contaminações em 24 horas – no país, 90% das internações são de quem não tomou a dose de reforço. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a alta de infecções pela ômicron nos últimos sete dias aumentou a pressão sobre os sistemas de saúde, que estão “à beira do colapso”.

E ainda: a Bahia entre os temporais que matam e o turismo do réveillon com infecções pela covid em um navio de cruzeiro. Ouça estas e outras notícias desta quinta-feira, 30, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.