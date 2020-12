Expresso: Média diária de mortes por Covid aumenta; Mourão promete vacina para o país inteiro

A média móvel de mortes por covid-19, índice que avalia a evolução da doença com base em uma média de novos óbitos nos últimos sete dias, já se multiplicou por quatro na Grande São Paulo desde a primeira quinzena de novembro, quando teve início a atual onda de contágio. Essa média era de 22 mortes por dia em 10 de novembro e chegou a 88 na sexta-feira.

E ainda: o vice Hamilton Mourão prometendo vacina para toda a população. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 17, no “Eldorado Expresso”.

