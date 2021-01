Expresso: Média móvel de mortes por Covid aumenta; e pedido de impeachment contra Donald Trump

A média móvel de mortes por Covid volta a passar de mil. O Brasil registrou neste domingo, 10, a média móvel de 1.016 mortes por covid-19, a maior desde o dia 10 de agosto de 2020. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram notificados 483 novos óbitos nas últimas 24 horas e 29.153 casos. No total são 203.140 mortes registradas e 8.104.823 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.

E ainda: um novo pedido de impeachment contra Donald Trump. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.