Expresso: Medidas mais restritivas começam em SP e Rio; megavazamento de dados no Brasil e o risco de falta de caixões na capital paulista

Começa a valer à 0h deste sábado, em todo Estado de São Paulo, a fase vermelha, a mais restritiva do Plano de retomada da economia e flexibilização da quarentena. A medida deve valer até 19 de março com o objetivo de diminuir a transmissão do novo coronavírus e evitar o colapso do sistema de saúde. No Rio de Janeiro, restrições na circulação começam a valer a partir de hoje e, grandes filas e bagunça marcaram o primeiro dia de vacinação em pessoas com idade a partir de 60 anos na cidade em Duque de Caxias.

Reportagem exclusiva do Link Estadão revela que dez milhões de senhas e emails de brasileiros foram expostos em megavazamento de informações no mês passado.

E ainda: o risco de falta de caixões com a alta de óbitos causados pela Covid e a histórica visita do Papa Francisco ao Iraque.

Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, dia 05, no “Eldorado Expresso”.

