Expresso: Mega feriado não tem resultado esperado em SP

A antecipação de três feriados municipais na capital paulista e o recesso de dez dias articulado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) teve baixo impacto no índice de isolamento no município, que ficou em uma média de 44,7% entre a sexta-feira, 26, e o último sábado, 3. Nos dias úteis que antecederam o decreto, a taxa em São Paulo variava entre 42 e 43%, aproximadamente 1,5% a menos do que o observado após a medida.

E ainda: a polêmica liberação de cultos religiosos presenciais por um ministro do STF. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 05, no “Eldorado Expresso”.

