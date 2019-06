‘Expresso’: Meio ambiente ‘casado’ com economia, Atlas da Violência 2019 e Neymar em campo

Vestindo a camisa do Goiás, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) lança um projeto de revitalização do rio Araguaia e diz que meio ambiente precisa estar “casado” com a economia. Enquanto isso, o Atlas da Violência 2019 mostra que 75% das vítimas de homicídios são negras e o Brasil chegou ao maior número de assassinatos da história. E hoje é dia de teste para o atacante Neymar, que entra em campo pela primeira vez depois da acusação de estupro. Na seleção brasileira feminina, Marta se prepara para a estreia da equipe na Copa do Mundo da França. Ouça essa e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 5. Clique no player abaixo.

