Expresso: Mendonça defende voto para condenação de Daniel Silveira

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o posto, foi ao Twitter nesta quinta-feira, 21, defender seu voto a favor da condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira. “Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto”, escreveu em seu perfil na rede social.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirma que irá manter estrutura emergencial com quatrocentos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para atender situações envolvendo blocos de carnaval de rua que decidam desfilar mesmo sem a permissão do município. No entanto, Nunes enfatiza que esse é um número muito pequeno e apenas estará de prontidão para questões pontuais.

E ainda: Menina atropelada por carro alegórico perto da Sapucaí tem perna amputada e a investida russa em Mariupol após Putin anunciar maior míssil do mundo.