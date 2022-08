Expresso: Mendonça suspende julgamentos incômodos a Bolsonaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento de uma série de recursos apresentados no âmbito de inquéritos que incomodam e atingem o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Os casos são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, magistrado que é alvo de ataques do chefe do Executivo e de sua base aliada e toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira, 16.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, procurou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, sem causar alarde, para pedir que o magistrado “segure” o envio do Projeto de Lei (PL) que propõe um reajuste de 18% nos salários de juízes e servidores do Poder Judiciário.

E mais: os supersalários de militares no governo Bolsonaro no auge da pandemia e uma nova redução no preço do diesel a partir de amanhã. Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.