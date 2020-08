Expresso: Menina de 10 anos tem alta e volta para o ES; Fase 72 da Lava Jato; e mais verba para a Defesa

A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio no Estado do Espírito Santo e que teve a gestação interrompida no Recife, em Pernambucano retornou para casa após receber alta. A equipe médica não informou quando exatamente a menina recebeu alta para protegê-la.

E ainda: a gula por mais dinheiro para o Ministério da Defesa. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.

