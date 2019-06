‘Expresso’: Mensagens entre Moro e Deltan, decisão na Previdência e seleção sem Neymar

A Polícia Federal apura ataques de hackers aos celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de procuradores da Lava Jato, como Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa em Curitiba. Conversas divulgadas no domingo, 9, mostram supostas orientações do ex-juiz às investigações da operação. Enquanto isso, a reforma da Previdência entra em uma semana decisiva com muita negociação para o relatório que deve ser apresentado na quinta-feira, 13, pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

No futebol, os 7 a 0 do Brasil sobre Honduras, último amistoso antes da Copa América, deixou uma pergunta no ar: A ausência de Neymar fez bem à seleção do técnico Tite? O comentarista Robson Morelli entra nessa polêmica. E ainda: Doces típicos de festas juninas estão mais “salgados”, mas mesmo assim o consumo deve aumentar. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda, 10. Clique no player acima.

Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Eldorado Expresso”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link (https://www.deezer.com/en/show/338832).

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY! Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Eldorado Expresso”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link (https://open.spotify.com/show/6EsaGNxhSXR2Fx6T7E6F25?