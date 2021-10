Expresso: mercado financeiro no País testa limites nesta sexta-feira

O mercado financeiro está sob forte estresse após a saída de Bruno Funchal (secretário especial do Tesouro e Orçamento) e de Jeferson Bittencourt (secretário do Tesouro) da equipe econômica por discordarem do drible no teto de gastos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 400, avalizado pelo ministro Paulo Guedes.

Às 13h, a moeda americana tinha alta de 1%, cotada a R$ 5,7240, depois de ter batido em R$ 5,7545. Em mais um dia de perdas, a Bolsa de valores recuava 3,27%, baixando para os 104.21,33 – um pouco mais cedo, chegou a cair 4,49%, indo para a casa dos 102 mil pontos. O CDS de 5 anos do Brasil, termômetro do risco país, subiu para o maior nível em um ano.

Nesse cenário, os juros futuros também avançam, refletindo a percepção de que o Banco Central terá que ser mais agressivo com a política monetária – na semana que vem o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para definir a nova taxa Selic, hoje em 6,25% ao ano.

E ainda: a cada ano, sete mil crianças e adolescentes são mortos de forma violenta no Brasil e ao menos 45 mil são vítimas de violência sexual. Os números foram revelados pelo Panorama da Violência Letal e Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado nesta sexta-feira, 22, pelo Unicef, braço das Nações Unidas para a infância, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Ouça estas e outras notícias desta sexta-feira, 22 no “Eldorado Expresso”.

