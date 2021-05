Expresso: Mesmo com pandemia a Copa América será no Brasil

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a próxima edição da Copa América será disputada no Brasil. As datas permanecem as mesmas – 13 de junho a 9 de julho -, mas as sedes ainda serão divulgadas. Manaus, Brasília, Natal e Recife são as cidades que deverão receber a competição continental de seleções. Ainda não estão confirmadas. A CBF deu aval para a realização dos jogos no País, em concordância com os governos Estadual e Federal.

E ainda: as notícias falsas espalhadas por bolsonaristas sobre as manifestações contra o governo. Ouça essas e outras notícias desta segunda-feira, 31, no “Eldorado Expresso”.

